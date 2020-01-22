"Бейл – один из лучших в мире, зачем ему идти в аренду?" – агент футболиста

Агент полузащитника мадридского Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался о возможной аренде своего подопечного.

"Он один из лучших игроков мира, зачем ему куда-то идти в аренду? Это просто смешно. Конечно, все может измениться, но аренда – ерунда.

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Он счастлив и, надеюсь, выиграет еще несколько трофеев с Реалом", – цитирует Барнетта на своей странице в социальной сети Твиттер журналист издания Sky Sports Брайан Суонсон.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Тоттенхэм проявляет серьезный интерес к своему бывшему игроку. Президенты обоих клубов даже провели встречу по поводу самого дорогого когда-то футболиста и обсудили детали возможного трансфера. Более того, лондонцы предложили за полузащитника смешную, по меркам сегодняшней стоимости футболистов, цену – 30 млн евро. Хотя в свое время "сливочные" заплатили Тоттенхэму за валлийца 101 млн евро, что в 3,5 раза больше нынешнего предложения "шпор".

В текущем сезоне Бейл провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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