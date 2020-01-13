"Реал выиграл Суперкубок Испании без Азара, Бейла и Бензема", – Перес считает, что команда находится на правильном пути

Президент Реала Флорентино Перес в восторге от триумфа команды на Суперкубке Испании.

"Мы приехали на турнир без трех значимых игроков: Азара, Бейла и Бензема. Зидан смог собрать команду, которая взяла титул.

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Я думаю, клуб находится на правильном пути после спада. В составе появились новые люди, которые предоставили команде больше интенсивности", – цитирует Переса Marca.

Напомним, в финале Суперкубка Испании королевский клуб сумел обыграть Атлетико в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:1).

После 19-ти туров Примеры Реал находится на второй строчке турнирной таблицы, уступая Барселоне по дополнительным показателям.

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