Тоттенхэм предложил Реалу смешную сумму за трансфер Бейла, – СМИ

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бейл может вернуться в свою бывшую команду.

Как сообщалось ранее, Тоттенхэм проявляет серьезный интерес к своему бывшему игроку – полузащитнику мадридского Реала Гарету Бейлу. Президенты обоих клубов даже провели встречу по поводу самого дорогого когда-то футболиста и обсудили детали возможного трансфера, сообщает El Chiringuito.

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В частности, президент "шпор" Дэниэл Леви хотел узнать, рассчитывает ли главный тренер Реала Зинедин Зидан на 30-летнего вингера, ведь Бэйл не попал в заявку "галактикос" на последний матч с Севильей (2:1), несмотря на отсутствие проблем со здоровьем.

Интересно, что лондонцы предложили за полузащитника смешную по меркам сегодняшней стоимости футболистов цену – 30 млн евро. К слову, в свое время "сливочные" заплатили Тоттенхэму за валлийца 101 млн евро, что в 3,5 раза больше нынешнего предложения "шпор".

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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