Агент півзахисника мадридського Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт висловився щодо можливої оренди свого підопічного.

"Він один з найкращих гравців світу, навіщо йому кудись йти в оренду? Це просто смішно. Звісно, все може змінитися, але оренда – дурниця.

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Він щасливий і, сподіваюся, виграє ще кілька трофеїв з Реалом", – цитує Барнетта на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст видання Sky Sports Браян Суонсон.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація про те, що Тоттенхем проявляє серйозний інтерес до свого колишнього гравця. Президенти обох клубів навіть провели зустріч з приводу найдорожчого колись футболіста і обговорили деталі можливого трансферу. Більше того, лондонці запропонували за півзахисника смішну, за мірками сьогоднішньої вартості футболістів, ціну – 30 млн євро. Хоча свого часу "вершкові" сплатили Тоттенхему за валлійця 101 млн євро, що у 3,5 рази більше нинішньої пропозиції "шпор".

У поточному сезоні Бейл провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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