Тоттенхэм начал переговоры с Реалом относительно Бейла, – СМИ

Лондонский Тоттенхэм может вернуть на Туманный Альбион вингера мадридского Реала Гарета Бейла.

Президент "шпор" Дэниэл Леви встретился со своим коллегой Флорентино Пересом в Мадриде, сообщает El Chiringuito.

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Два функционера якобы обсуждали возвращение вАПЛ Гарета Бейла. Лондонцы остались без лидера после травмы Харри Кейна, поэтому стремятся подписать звездного исполнителя. Кроме того, заинтересован в подписании валлийца и наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Гарет Бейл провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. В 2007-2013 гг. он защищал цвета "шпор".

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