Бейл в очередной раз покинул Сантьяго Бернабеу до окончания матча Реала

Покидать стадион до финального свистка в поединке собственной команды уже становится привычкой для вингера Реала Гарета Бэйла.

Валлиец не усидел на трибунах Сантьяго Бернабеу до конца матча 20 тура Примеры против Севильи, информирует AS.

Судейские скандалы и гениальный ассист Йовича в видеообзоре матча Реал – Севилья – 2:1

Бейл пошел со стадиона на 82-й минуте при счете 2:1 в пользу мадридцев (игра так и закончилась). Это уже четвертый подобный случай с участием звезды Реала в текущем сезоне. Однако наказание ему не грозит – согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион только до 80-й минуты игры.

Напомним, последний раз Бэйл выходил на поле за Реал 4 января (19 тур чемпионата Испании против Хетафе).

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро и скандальному решению VAR и стал единоличным лидером