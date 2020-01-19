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Бейл в очередной раз покинул Сантьяго Бернабеу до окончания матча Реала

06:30 240 Читати українською
Бейл в очередной раз покинул Сантьяго Бернабеу до окончания матча Реала
Гарет Бейл / Reuters

Покидать стадион до финального свистка в поединке собственной команды уже становится привычкой для вингера Реала Гарета Бэйла.

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

Валлиец не усидел на трибунах Сантьяго Бернабеу до конца матча 20 тура Примеры против Севильи, информирует AS.

Судейские скандалы и гениальный ассист Йовича в видеообзоре матча Реал – Севилья – 2:1

Бейл пошел со стадиона на 82-й минуте при счете 2:1 в пользу мадридцев (игра так и закончилась). Это уже четвертый подобный случай с участием звезды Реала в текущем сезоне. Однако наказание ему не грозит – согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион только до 80-й минуты игры.

Напомним, последний раз Бэйл выходил на поле за Реал 4 января (19 тур чемпионата Испании против Хетафе).

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро и скандальному решению VAR и стал единоличным лидером

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Севилья Гарет Бейл Гарет Бейл
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