"В боях за Мариуполь погиб Александр "Казимир" Деревянко из коллектива Albatross... Он отчаянно дрался в составе легендарного полка "Азов" за наш украинский город.

Известный ультрас Днепра погиб в боях под Киевом

Никогда не забудем. Слава Героям!

У кого есть возможность можете поддержать близких:

4149629389706961 – Деревянко Анна Александровна;

5168757380879025 – Гапич Николай Степанович", – говорится в публикации WBC | Ультрас Динамо.

Напомним, Мариуполь уже несколько недель находится в блокаде, однако наши защитники остаются в городе и истребляют российскую нечисть.

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