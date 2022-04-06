Ультрас Динамо погиб в боях за Мариуполь
Фанатские группировки Динамо сообщили печальную новость об утрате побратима.
"В боях за Мариуполь погиб Александр "Казимир" Деревянко из коллектива Albatross... Он отчаянно дрался в составе легендарного полка "Азов" за наш украинский город.
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Никогда не забудем. Слава Героям!
У кого есть возможность можете поддержать близких:
4149629389706961 – Деревянко Анна Александровна;
5168757380879025 – Гапич Николай Степанович", – говорится в публикации WBC | Ультрас Динамо.
Напомним, Мариуполь уже несколько недель находится в блокаде, однако наши защитники остаются в городе и истребляют российскую нечисть.
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