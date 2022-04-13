Фанаты Динамо поспешили отреагировать на работу украинских спецслужб, которые накануне поймали главу пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Ультрас выложили на своей странице в социальной сети Telegram постер, на котором помимо Медведчука также изображен президент России Владимир Путин и член партии ОПЗЖ и экс-президент Динамо Григорий Суркис. "Первый пошел", – подписали фото болельщики, намекая, что никто не уйдет от ответственности за свои преступления.

Напомним, с мая 2021 года Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с руководителями ОРДЛО. 27 февраля стало известно, что Медведчук убежал из-под домашнего ареста. 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.

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