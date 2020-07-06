Бартомеу однозначно оценил возможность отставки Сетьена

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на слухи о скором увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды.

"Мне известно о слухах. Это ложь. Он прекрасно справляется с работой. Мы полностью уверены в Сетьене.

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В Ла Лиге нужно бороться до конца. Ошибка лидера вполне возможна, потом еще будет Лига чемпионов. Нынешний сезон все еще имеет вызовы", – цитирует функционера Mundo Deportivo.

Отметим, что накануне Барселона разгромила Вильярреал на выезде (4:1). В активе "блаугранас" теперь 73 пункта и 4-очковое отставание от мадридского Реала за четыре тура до конца чемпионата.

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