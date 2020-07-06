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Бартомеу однозначно оценил возможность отставки Сетьена

12:58 - Читати українською
Бартомеу однозначно оценил возможность отставки Сетьена
Кике Сетьен / ФК Барселона

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на слухи о скором увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

"Мне известно о слухах. Это ложь. Он прекрасно справляется с работой. Мы полностью уверены в Сетьене.

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В Ла Лиге нужно бороться до конца. Ошибка лидера вполне возможна, потом еще будет Лига чемпионов. Нынешний сезон все еще имеет вызовы", – цитирует функционера Mundo Deportivo.

Отметим, что накануне Барселона разгромила Вильярреал на выезде (4:1). В активе "блаугранас" теперь 73 пункта и 4-очковое отставание от мадридского Реала за четыре тура до конца чемпионата.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Вильярреал - Барселона Кике Кике Сетьен
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