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Суарес поднялся в топ-3 бомбардиров Барселоны всех времен

12:00 - Читати українською
Суарес поднялся в топ-3 бомбардиров Барселоны всех времен
Луис Суарес / фото из соцсетей

Забитый в ворота Вильярреала мяч позволил нападающему Барселоны Луису Суаресу попасть в элитное общество лучших голеадоров клуба.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

Уругвайский форвард забил свой 194-й мяч в футболке "блаугранас" и поднялся в топ-3 рейтинга бомбардиров, сообщает Gracenote Live.

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Суарес благодаря голу Вильярреалу сравнялся по количеству забитых мячей с легендарным Ладислао Кубалой – звездой Барсы 50-х. Теперь впереди опытного нападающего лишь двое исполнителей. И если культового форварда каталонцев 40-50-х Сезара Родригеса (232 мяча) Суарес попытается обойти уже в следующем сезоне, то к лидеру рейтингу – Лионелю Месси – вряд ли доберется. В активе аргентинца, который всю карьеру проводит на Камп Ноу уже 630 голов.

Отметим, что Суарес и Месси изрядно постарапись ради разгромной победы Барселоны над Вильярреалом (4:1). "Блаугранас" продолжают преследовать Реал в борьбе за чемпионский титул.

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Теги
Барселона Барселона Испания Вильярреал - Барселона Луис Луис Суарес
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