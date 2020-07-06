Суарес поднялся в топ-3 бомбардиров Барселоны всех времен

Забитый в ворота Вильярреала мяч позволил нападающему Барселоны Луису Суаресу попасть в элитное общество лучших голеадоров клуба.

Уругвайский форвард забил свой 194-й мяч в футболке "блаугранас" и поднялся в топ-3 рейтинга бомбардиров, сообщает Gracenote Live.

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Суарес благодаря голу Вильярреалу сравнялся по количеству забитых мячей с легендарным Ладислао Кубалой – звездой Барсы 50-х. Теперь впереди опытного нападающего лишь двое исполнителей. И если культового форварда каталонцев 40-50-х Сезара Родригеса (232 мяча) Суарес попытается обойти уже в следующем сезоне, то к лидеру рейтингу – Лионелю Месси – вряд ли доберется. В активе аргентинца, который всю карьеру проводит на Камп Ноу уже 630 голов.

Отметим, что Суарес и Месси изрядно постарапись ради разгромной победы Барселоны над Вильярреалом (4:1). "Блаугранас" продолжают преследовать Реал в борьбе за чемпионский титул.

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