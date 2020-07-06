Бартомеу однозначно оцінив можливість відставки Сетьєна

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу відреагував на чутки про близьке звільнення Кіке Сетьєна з посади головного тренера команди.

"Мені відомо про чутки. Це брехня. Він чудово справляється з роботою. Ми повністю впевнені в Сетьєні.

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У Ла Лізі потрібно боротися до кінця. Помилка лідера цілком можлива, потім ще буде Ліга чемпіонів. Нинішній сезон усе ще має виклики", – цитує функціонера Mundo Deportivo.

Відзначимо, що напередодні Барселона розгромила Вільяреал на виїзді (4:1). В активі "блаугранас" тепер 73 пункти та 4-очкове відставання від мадридського Реала за чотири тури до кінця чемпіонату.

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