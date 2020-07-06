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Бартомеу однозначно оцінив можливість відставки Сетьєна

12:56 - Читать на русском
Бартомеу однозначно оцінив можливість відставки Сетьєна
Кіке Сетьєн / ФК Барселона

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу відреагував на чутки про близьке звільнення Кіке Сетьєна з посади головного тренера команди.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луїс Суарес 20’
Антуан Грізманн 45’
Ансу Фаті 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луїс Суарес
45’ Антуан Грізманн
87’ Ансу Фаті

"Мені відомо про чутки. Це брехня. Він чудово справляється з роботою. Ми повністю впевнені в Сетьєні.

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У Ла Лізі потрібно боротися до кінця. Помилка лідера цілком можлива, потім ще буде Ліга чемпіонів. Нинішній сезон усе ще має виклики", – цитує функціонера Mundo Deportivo.

Відзначимо, що напередодні Барселона розгромила Вільяреал на виїзді (4:1). В активі "блаугранас" тепер 73 пункти та 4-очкове відставання від мадридського Реала за чотири тури до кінця чемпіонату.

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Теги
Вільяреал - Барселона Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Кіке Кіке Сетьєн
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