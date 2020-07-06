Возвращение Барселоны в чемпионскую гонку в видеообзоре разгрома Вильярреала

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона разгромила Вильярреал на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

"Блаугранас" невероятно помог быстрый гол. Уже на 4-й минуте опасный прострел Альбы в собственные ворота направил Пау Торрес.

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И хоть 10 минут спустя Жерар Морено удачно сыграл на добивании и сравнял счет, но дальше ход матча полностью контролировала Барселона. Это привело к двум забитым мячам еще до перерыва. Сначала Луис Суарес после паса Месси роскошно положил в дальнюю девятку с линии штрафной, а затем Антуан Гризманн повторил этот шедевр с нотками элегантности.

Добил "Желтую субмарину" под занавес матча Ансу Фати. Талант каталонцев на 87-й минуте ворвался в штрафную зону соперника, качнул защитника и точно пробил в противоход киперу.

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