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Возвращение Барселоны в чемпионскую гонку в видеообзоре разгрома Вильярреала

09:39 - Читати українською
Возвращение Барселоны в чемпионскую гонку в видеообзоре разгрома Вильярреала
Вильярреал – Барселона – 1:4 – видео голов и обзор матча

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона разгромила Вильярреал на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

"Блаугранас" невероятно помог быстрый гол. Уже на 4-й минуте опасный прострел Альбы в собственные ворота направил Пау Торрес.

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И хоть 10 минут спустя Жерар Морено удачно сыграл на добивании и сравнял счет, но дальше ход матча полностью контролировала Барселона. Это привело к двум забитым мячам еще до перерыва. Сначала Луис Суарес после паса Месси роскошно положил в дальнюю девятку с линии штрафной, а затем Антуан Гризманн повторил этот шедевр с нотками элегантности.

Добил "Желтую субмарину" под занавес матча Ансу Фати. Талант каталонцев на 87-й минуте ворвался в штрафную зону соперника, качнул защитника и точно пробил в противоход киперу.

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