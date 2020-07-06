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Барселона разгромила Вильярреал в матче с шедевральными голами Суареса и Гризманна

01:12 - Читати українською
Барселона разгромила Вильярреал в матче с шедевральными голами Суареса и Гризманна
Вильярреал – Барселона: отчёт матча Ла Лиги

Матч 34-го тура Ла Лиги между Вильярреалом и Барселоной завершился сокрушительным поражением левантийцев (1:4).

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

Барселона после победы Реала над Атлетиком отстала от первой позиции уже на семь очков, поэтому права на осечку каталонцы уже не имели – "блаугранас" была нужна только победа. "Жёлтая субмарина", в свою очередь, после карантина шла без поражений, выиграв шесть матчей из семи и приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние трёх зачетных баллов. Таким образом, очная встреча этих команд принимала характер особенно важной. Кике Сетьен по этому случаю выпустил в основе всё звездное трио.

Поединок начался без раскачки, сразу на полных скоростях. Это вылилось в гол Барселоны уже на 4-й минуте: Альба прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу Гризманну, а Пау Торрес в попытке выбить мяч из-под его ног срезал в собственные ворота – 0:1!

После этого команды разменялись несколькими неплохими атаками, но без остроты. Второй момент в матче произошел на 10-й минуте и также принадлежал Барсе – это Видаль получил передачу на правый край штрафной и без подготовки пробил на трибуны. Наказание за расточительность прилетело через четыре минуты: Алькасер принял пас на ход по правому флангу, прорвался в штрафную и прострелил влево под удар Санти – тот нанёс мощный удар, тер Штеген парировал на Морено, а Жерар сыграл на добивании. 1: 1!

Барселона сразу же могла восстановить преимущество в счёте усилиями Суареса, который выстрелил с острого угла, однако Асенхо парировал ногой! Впрочем, на 20-й минуте уругваец уже праздновал шедевр: Месси выиграл верховую борьбу в центре поля, прорвался сквозь двух полузащитников и отдал передачу на линию вратарской, откуда Луис в касание закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:2! Тут же Суарес мог и дубль оформить, вырвавшись один на один с голкипером, однако и обойти его не удалось, и офсайд заметили. Вильярреал огрызнулся контратакой на 30-й минуте с ударом Чуквуезе метров с 18-ти над перекладину.

Один из лучших шансов забить Вильярреал упустил на 37-й минуте, когда Бакка, только сменив травмированного Алькасера, прошёл по правому флангу в штрафную и мощно пробил под перекладину. Тер Штеген спас Барсу, после чего последовала быстрая контратака с выстрелом Видаля примерно с такой же позиции – теперь геройствовал Асенхо. Ещё одна контра на 41-й завершилась сразу двумя ударами Суареса метров с 13-ти – первый парировал Асенхо, второй заблокировали. В конце концов, давление каталонцев привело к голу на 45-й минуте. И какому! Месси в конце быстрого контрвыпада ворвался в штрафную и сделал скидку пяткой на линию под удар Гризманну – Антуан же в касание эффектно перебросил вратаря, положив мяч в дальний угол! 1:3.

Второй тайм Вильярреал начал с двойной замены, однако никакого усиления в игре "жёлтой субмарины" не наблюдалось. Барселона и сама не обостряла долгое время, но мяч на чужой половине держала надёжно. На 58-й минуте это могло вылиться в гол Суареса, получившего пас на ход от Видаля, вышедшего на ворота под острым углом и хитрым движением убравшего Асенхо, но в пустой ближний угол он попасть не смог. Еще через две минуты Луиса сняли с игры вместе с Семеду – на поле появились Пуч и Ракитич.

Во второй трети тайма каталонцы повысили обороты. Так, на 67-й минуте Асенхо дважды спас Вильярреал, сначала потащив выстрел Видаля в один угол, а затем улетев в другой, чтобы взять добивание Альбы! На 70-й же Месси забил четвёртый гол в ворота хозяев, завершив комбинацию с участием Ракитича, Видаля и Роберто ударом с близкой дистанции – впрочем, взятие ворот отменили из-за минимального офсайда на самом старте атаки. Тогда Кике Сетьен добавил к атаке Брейтвейта и Фати – Мартин мог отличиться на 81-й минуте, вырвавшись один на один с Асенхо и почти переиграв его. В последний момент Серхио накрыл мяч. Вильярреал огрызнулся выстрелом Чуквуезе из-под защитника. Тер Штеген не спал.

В конце концов, на 87-й минуте Барселона добила Вильярреал: Фати получил передачу от Альбы, сместился с левого фланга в центр и с рикошетом от ноги Альбиоля пробил в ближний угол – 1:4. В компенсированное время Месси мог и пятый гол забить, однако Лео со штрафного попал в перекладину. Добивание же Брейтвейта с нескольких метров Асенхо перевёл в тот же каркас. Финальный свисток зафиксировал крупную победу каталонцев.

Таким образом, Барселона набрала 73 очка, приблизившись к Реалу на расстояние четырёх пунктов. Вильярреал, имея в активе 54 зачётных балла, остаётся на пятой позиции с отставанием от четвёртой в три очка.

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