Барселона разгромила Вильярреал в матче с шедевральными голами Суареса и Гризманна

Матч 34-го тура Ла Лиги между Вильярреалом и Барселоной завершился сокрушительным поражением левантийцев (1:4).

Барселона после победы Реала над Атлетиком отстала от первой позиции уже на семь очков, поэтому права на осечку каталонцы уже не имели – "блаугранас" была нужна только победа. "Жёлтая субмарина", в свою очередь, после карантина шла без поражений, выиграв шесть матчей из семи и приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние трёх зачетных баллов. Таким образом, очная встреча этих команд принимала характер особенно важной. Кике Сетьен по этому случаю выпустил в основе всё звездное трио.

Поединок начался без раскачки, сразу на полных скоростях. Это вылилось в гол Барселоны уже на 4-й минуте: Альба прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу Гризманну, а Пау Торрес в попытке выбить мяч из-под его ног срезал в собственные ворота – 0:1!

После этого команды разменялись несколькими неплохими атаками, но без остроты. Второй момент в матче произошел на 10-й минуте и также принадлежал Барсе – это Видаль получил передачу на правый край штрафной и без подготовки пробил на трибуны. Наказание за расточительность прилетело через четыре минуты: Алькасер принял пас на ход по правому флангу, прорвался в штрафную и прострелил влево под удар Санти – тот нанёс мощный удар, тер Штеген парировал на Морено, а Жерар сыграл на добивании. 1: 1!

Барселона сразу же могла восстановить преимущество в счёте усилиями Суареса, который выстрелил с острого угла, однако Асенхо парировал ногой! Впрочем, на 20-й минуте уругваец уже праздновал шедевр: Месси выиграл верховую борьбу в центре поля, прорвался сквозь двух полузащитников и отдал передачу на линию вратарской, откуда Луис в касание закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:2! Тут же Суарес мог и дубль оформить, вырвавшись один на один с голкипером, однако и обойти его не удалось, и офсайд заметили. Вильярреал огрызнулся контратакой на 30-й минуте с ударом Чуквуезе метров с 18-ти над перекладину.

Один из лучших шансов забить Вильярреал упустил на 37-й минуте, когда Бакка, только сменив травмированного Алькасера, прошёл по правому флангу в штрафную и мощно пробил под перекладину. Тер Штеген спас Барсу, после чего последовала быстрая контратака с выстрелом Видаля примерно с такой же позиции – теперь геройствовал Асенхо. Ещё одна контра на 41-й завершилась сразу двумя ударами Суареса метров с 13-ти – первый парировал Асенхо, второй заблокировали. В конце концов, давление каталонцев привело к голу на 45-й минуте. И какому! Месси в конце быстрого контрвыпада ворвался в штрафную и сделал скидку пяткой на линию под удар Гризманну – Антуан же в касание эффектно перебросил вратаря, положив мяч в дальний угол! 1:3.

Второй тайм Вильярреал начал с двойной замены, однако никакого усиления в игре "жёлтой субмарины" не наблюдалось. Барселона и сама не обостряла долгое время, но мяч на чужой половине держала надёжно. На 58-й минуте это могло вылиться в гол Суареса, получившего пас на ход от Видаля, вышедшего на ворота под острым углом и хитрым движением убравшего Асенхо, но в пустой ближний угол он попасть не смог. Еще через две минуты Луиса сняли с игры вместе с Семеду – на поле появились Пуч и Ракитич.

Во второй трети тайма каталонцы повысили обороты. Так, на 67-й минуте Асенхо дважды спас Вильярреал, сначала потащив выстрел Видаля в один угол, а затем улетев в другой, чтобы взять добивание Альбы! На 70-й же Месси забил четвёртый гол в ворота хозяев, завершив комбинацию с участием Ракитича, Видаля и Роберто ударом с близкой дистанции – впрочем, взятие ворот отменили из-за минимального офсайда на самом старте атаки. Тогда Кике Сетьен добавил к атаке Брейтвейта и Фати – Мартин мог отличиться на 81-й минуте, вырвавшись один на один с Асенхо и почти переиграв его. В последний момент Серхио накрыл мяч. Вильярреал огрызнулся выстрелом Чуквуезе из-под защитника. Тер Штеген не спал.

В конце концов, на 87-й минуте Барселона добила Вильярреал: Фати получил передачу от Альбы, сместился с левого фланга в центр и с рикошетом от ноги Альбиоля пробил в ближний угол – 1:4. В компенсированное время Месси мог и пятый гол забить, однако Лео со штрафного попал в перекладину. Добивание же Брейтвейта с нескольких метров Асенхо перевёл в тот же каркас. Финальный свисток зафиксировал крупную победу каталонцев.

Таким образом, Барселона набрала 73 очка, приблизившись к Реалу на расстояние четырёх пунктов. Вильярреал, имея в активе 54 зачётных балла, остаётся на пятой позиции с отставанием от четвёртой в три очка.