Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на Алавес

Голкипер Леганес Андрей Лунин может стать тем, кто больше всего выиграл от последнего матча сборной Украины. Уже в эту пятницу он должен получить шанс сыграть в Примере впервые со стартовых минут.

Лунин отыграл свой первый сухой матч в сборной Украины. Андрей воспользовался полученным шансом, хотя совершил за всю игру по сути только 2 сейва. Как отмечает журналист испанского издания AS, только марокканец Эн Несири и прежде всего 19-летний украинский голкипер положительно представили одного из испанских борцов за выживание в матчах за национальные команды. Своей надежной игрой арендованный у Реала страж ворот доказал право претендовать на место в основе и в Ла Лиге.

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Все больше похоже на то, что Лунин получит шанс дебютировать в чемпионате Испании в качестве основного вратаря (ранее выходил только на замену) уже в пятницу против Алавеса. Основной кипер Леганес Иван Куэльяр заявлял, что сыграет только тогда, когда будет чувствовать 100-процентную готовность, ведь у него есть прекрасные партнеры по амплуа. Однако по состоянию на среду он все еще не полностью восстановился от повреждения, сообщает журналист Cadena SER Оскар Эгидо. По его информации, именно Лунин выйдет в основе "огурчиков" 23-го ноября в 22:00 на матч 13-го тура Примеры, если не случится чуда и неожиданного возвращения 34-летнего конкурента, который все еще не тренируется в общей группе и вряд ли попадет даже в заявку.





Отметим, что боссы мадридского клуба видят Кейлора Наваса первым заместителем Куртуа на текущий и последующие 2 сезона. Поэтому, если костариканец не захочет уйти, у Лунина нет реальных перспектив в Мадриде до лета 2021-го года. С другой стороны Навас имеет заманчивое предложение от Ювентуса и может покинуть Реал уже зимой. В таком случае вторым голкипером станет Кике Касилья, который также размышляет над уходом – роль третьего вратаря при Солари сводится только к тренировкам. При определенных обстоятельствах украинец также мог бы навязать борьбу за место резервного стража ворот, хотя пока это не более чем план Б на случай побега Кейлора.

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Что же касается перспектив Андрея в Леганесе, то в случае вылета 5 декабря из Кубка Испании и возвращения Куэльяра в створ ворот украинцу вряд ли достанется много игрового времени в команде Пеллегрино. Поэтому возвращения из Бутарка и аренда Лунина в Райо Вальекано (главный претендент – именно команда из Мадрида), о которой сегодня с новой силой заговорили близкие к Реалу издания, может стать реальностью уже в январе. Иными словами, то ли в нынешнем клубе, то ли в Райо экс-голкипер Зари должен получить гораздо больше шансов – где именно, решит ближайший месяц.

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