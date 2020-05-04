Барселона заморозила переговоры по 4-м игрокам, включая Месси и Суареса

Каталонский клуб еще не вступал в переговоры с лидерами относительно продолжения сотрудничества. Что ждет Месси и Суареса?

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Барселоны. Каталонцы не могут договариваться с игроками по новым контрактам. Ранее стало известно, что "блаугранас" приостановили переговоры с тер Штегеном. Теперь испанская пресса сообщает, что жертвой стал не только немец.

Важнейшая задача – переподписать Месси. Контракт Лионеля действует до лета 2021-го. Барселона еще не контактировала с аргентинцем по новому соглашению, но планирует провести переговоры до конца текущего сезона. И клуб, и футболист заинтересованы в продолжении сотрудничества, информирует Marca.

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У Суареса контракт также истекает в 2021 году. Здесь стороны спокойны, ведь в соглашении прописан пункт, по которому Луис автоматически останется в Барселоне еще на год, если в следующем сезоне сыграет 60% матчей.

В то же время каталонцы заморозили переговоры с Семеду. А вот с Ракитичем и Видалем никто и не планирует вступать в переговоры. Опытных хавбеков планируют продать, чтобы выручить деньги на следующие трансферы, или же просто обменять на более нужных исполнителей из других клубов.

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