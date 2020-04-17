Барселона на карантині: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

На Камп Ноу очікує гаряче міжсезоння, коли б воно не настало. Сенсаційні трансфери та сенсаційні втрати – тут можливо все.

Інституційна криза в Барселоні не паралізувала спортивне планування Абідаля, який активно працює над проектом 2020/21 попри серйозні розбіжності з Лео Мессі. Президент продовжує довіряти французу, а той ледь не щодня доповнює власний шорт-лист новими іменами. Фінансова криза, звісно, позначиться на амбітних планах “блаугранас”, однак навіть в умовах пандемії COVID-19 є можливість підписувати топових виконавців, особливо, якщо вони самі не проти переходити. Пріоритетні завдання – звільнити зарплатну відомість, позбувшись непотрібних гравців, втримати лідерів, освіжити склад футболістами, які реально роблять різницю. MD та Diario SPORT привідкривають завісу ще трьома сенсаційними чутками.

Барселона йде на жертви заради Неймара та Лаутаро – каталонці влаштовують масову чистку на 245 млн

Кадрова революція каталонського гранда може розпочатись з воротарської позиції, і йдеться не лише про нового, дешевшого дублера для Тер Штегена. Наразі невідомо, чи залишиться сам німець. Він справедливо вимагає підвищення зарплати, щоб перейти на рівень Суареса, Піке, Бускетса або Грізманна за шкалою найбільш високооплачуваних гравців. Мовою цифр – це від 10 до 20 млн євро. Мессі – недосяжний для інших (50). Тер Штеген (4,5 млн) отримує менше за Ракітіча (6) та Дембеле (9), хоча перший вже не вважається безапеляційно основним, а другий значно частіше лікується, ніж грає.

Перемовини між голкіпером і клубом проходять надзвичайно складно. Якщо раніше керівництво переконувало, що Марк нікуди не дінеться, то зараз з’явилась реальна загроза його відходу, пише SPORT. Вихованець гладбахської Борусії повністю адаптувався до життя в Каталонії, він прекрасно володіє мовою, їздить на метро, вільно гуляє містом. Фанати його обожнюють, але в нинішніх обставинах може статись все, що завгодно. Бартомеу береже кожен цент, а будь-які підвищення взагалі не розглядаються, тим паче, бюджет тріщить по швах. За середньою зарплатою (12,8 млн) каталонцям немає рівних в Європі. Але, чи варто цим пишатись? Роздутий бюджет може спровокувати фінансовий колапс або часткове банкрутство. Барса за один місяць карантину втратила 150 (!) млн євро.

Барселона – економічний та моральний банкрут, – кандидат у президенти клубу

Хто, якщо не тер Штеген? Ідеальний варіант – Онана з Аякса. Він пройшов через Ла Масію, чудово знає внутрішню кухню і володіє більш-менш прийнятною трансферною вартістю (20 млн євро). 24-річний камерунець віддавна перебуває на олівці каталонських скаутів, з тією різницею, що минулого літа розглядався як другий голкіпер. Онана начебто не проти повернутись додому, але лише за однією умови – у статусі №1. Не було б щастя, так нещастя помогло… Пандемія ризикує залишити Барсу без топового воротаря, одного з найкращих на планеті, натомість колишній кантерано отримав би шанс всього життя.

Такий же шанс, але з другої спроби, сподівається отримати Тьяго Алькантара. Барса начебто готова зробити для нього виключення з правил – не підписувати гравців, які колись з власної ініціативи покидали Камп Ноу. Повернення старшого сина Мазінью лобіює директор першої команди Хав'єр Бордас. 29-річний хавбек Баварії є ідеальною кандидатурою за співвідношенням ціна-якість, вважає функціонер, якого називають правою рукою Бартомеу.

По-перше, у Тьяго залишився рік за контрактом, тому мюнхенці не зможуть спекулювати ціною. 30-40 млн євро в умовах серйозної девальвації – мізерна сума за маестро середини поля, який був одним з найкращих випускників Ла Масії. По-друге, Тьяго не потрібен час на адаптацію. Він провів 68 матчів за основний склад каталонців (2011-2013)... і пішов через конкуренцію з Хаві та Іньєстою. "Ротен" дали йому все, але він мріє тріумфувати з рідним клубом. MD анонсує старт перемовин за участі самого Бордаса, а також Абідаля. Останній близько спілкується з Мазінью, що мало б пришвидшити процес в рази.

А тепер про того, хто стоїть посеред горла фанам Барси вже не перше міжсезоння. Так, Неймар залишається головною темою каталонських ЗМІ попри пріоритетність Лаутаро. Повернення бразильця – стратегічний трансфер, пише Mundo Deportivo. Колишній віце-президент Емілі Русо, який після скандальної відставки вештається по всіх радіостанціях країни, підтвердив, що каталонський клуб активно працює над "звільненням" бразильця з золотої катарської клітки. Бартомеу боїться життя без Мессі, боїться настільки, що б'ється за футболіста, який досі не відкликав проти нього жодного позову...

Барса не збирається переплачувати. Ба більше, Бартомеу та компанія працюють над грандіозним обміном, який дозволив би обійтись без грошей. Потрібно визнати, що через рік шанси каталонців сильно зросли. Неймар вже не коштує 222 млн євро, а якщо клубам не вийде домовитись полюбовно, регламент ФІФА зобов'яже ПСЖ відпустити бразильця за 150... чого б не хотілось Бартомеу. У нього просто немає таких грошей. Втім, чемпіонам Іспанії може підіграти політика "націоналізації" на Парк Де Пренс.

Шейхи мають намір підсилитись двома-трьома гравцями з французьким паспортом, натомість каталонці не проти позбутись Дембеле, Умтіті та Тодібо. Двоє перших точно зацікавлять спортивного директора парижан Леонардо, а ось молодий центрбек, який виступає на правах оренди за Шальке – не зовсім бажаний варіант для бразильця. ПСЖ більше підходить Лангле, але тут вже виникає конфлікт інтересів. Барса радше пожертвує травматичним Умітіті, ніж віддасть переспективного Клемана. Словом, чергова шахова партія без кінця та краю. Наразі відомо лише те, що Неймар навряд чи залишиться в Парижі. "Мій син сам вирішить своє майбутнє", – переконує батько 28-річного форварда. Хіба ми не чули щось схоже раніше...?

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних