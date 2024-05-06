Лионель Месси и Криштиану Роналду под занавес карьер еще могут оказаться по одну сторону баррикад.

Дэвид Бекхэм изучает возможность объединения двух суперзвезд в Интере Майами, сообщает Telecom Asia со ссылкой на журналиста Абдулазиза Аль-Осаими.

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Совладелец флоридского клуба хотел вытащить Роналду еще из Манчестер Юнайтед, но тогда космические миллионы Аль-Насра перевесили. Действующий контракт Криша с саудовцами рассчитан до лета 2025 года. Тогда португальцу уже исполнится 40, Месси 38, однако почтенный возраст легенд не пугает Бекхэма. Оба настроены задержаться на поле до ЧМ-2026, который будет принимать как раз Северная Америка (США, Канада и Мексика).

Напомним, в составе Интера Майами также выступает украинец Сергей Кривцов. "Цапли" мощно начали новый сезон МЛС, возглавляя таблицу Восточной конференции.

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