Барселона заморозила перемовини щодо 4-х гравців, включно з Мессі та Суаресом

Каталонський клуб ще не вступав у перемовини з лідерами стосовно продовження співпраці. Що чекає на Мессі та Суареса?

Пандемія коронавірусу внесла корективи в плани Барселони. Каталонці не можуть домовлятися з гравцями щодо нових контрактів. Раніше стало відомо, що "блаугранас" призупинили переговори з тер Штегеном. Тепер іспанська преса повідомляє, що жертвою став не лише німець.

Найважливіше завдання – перепідписати Мессі. Контракт Ліонеля чинний до літа 2021-го. Барселона ще не контактувала з аргентинцем стосовно нової угоди, але планує провести перемовини до кінця поточного сезону. І клуб, і футболіст зацікавлені в продовженні співпраці, інформує Marca.

Неймар відмовився від божевільного бонусу ПСЖ і марить поверненням у Барселону, – MD

У Суареса контракт також завершується у 2021-му. Тут сторони спокійні, адже в угоді прописаний пункт, за яким Луїс автоматично залишиться у Барселоні ще на рік, якщо в наступному сезоні зіграє 60% матчів.

Водночас каталонці заморозили переговори з Семеду. А от з Ракітічем і Відалем ніхто й не планує вступати у перемовини. Досвідчених хавбеків планують продати, щоб виручити гроші на наступні трансфери, або ж просто обміняти на потрібних виконавців з інших клубів.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"