Тер Штеген подтвердил прекращение переговоров с Барселоной и назвал команду, в которую никогда не перейдет

Голкипер "блаугранас" признался, что пока не обсуждает с клубом новый контракт, а в будущем может вернуться в Боруссию Менхенгладбах.

Напомним, именно из Боруссии Менхенглабах тер Штеген и перебрался в ряды Барселоны в 2014 году. Недавно сообщалось, что "сине-гранатовые" приостановили переговоры о новом контракте с голкипером сборной Германии.

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"У нас были предварительные переговоры, но я попросил, чтобы пока мы это отложили, поскольку существуют более важные вещи. Возвращение в Боруссию? Никогда не говори никогда. Единственное – я точно не буду играть за Кельн (принципиальный соперник Боруссии М – прим.)", – цитирует тер Штегена Kicker.

К слову, на голкипера сборной Германии претендуют Бавария и Ювентус. В текущем сезоне 27-летний немец провел 34 матча и пропустил 34 гола. Действующее соглашение тер Штегена истекает летом 2022 года.

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