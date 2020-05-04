Неймар отказался от сумасшедшего бонуса ПСЖ и грезит возвращением в Барселону, – MD

Вингер сборной Бразилии активно добивается возвращения в Испанию. Продление контракта с ПСЖ не входит в его планы.

Неймар мечтает о возвращении в Барсу. Он проклинает день, когда допустил ошибку и решил перейти в ПСЖ летом 2017-го. Бразилец готов на все, чтобы продолжить карьеру в Примере, убеждает каталонское издание Mundo Deportivo.

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У Нея контракт с ПСЖ до лета 2022 года. Парижане хотят пролонгировать соглашение со звездой и предлагают ему подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Однако 28-летний вингер, по информации источника, ответил категорическим отказом.

Кроме бонуса, Неймар солидно потеряет и в зарплате, если решит вернуться в Барселону. Он якобы готов согласиться на доход в два раза ниже, лишь бы перейти в каталонский клуб. Ранее Неймар вместе с руководством Барсы договорился, что вернется на зарплату, которую имел в 2017-м.

Бразилец готов идти до последнего, чтобы выбить трансфер в Барселону, но ему нужны гарантии, что клуб также приложит все усилия.

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