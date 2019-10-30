Барселона дома разгромила Вальядолид – Лунин провёл матч на скамейке запасных, каталонцы вернули лидерство в Примере

В рамках матча 11-го тура чемпионата Испании Вальядолид потерпел сокрушительное поражение на Камп Ноу.

Барселона сразу со стартовым свистком захватила контроль над мячом, что быстро вылилось в забитый гол. На 3-й минуте каталонцы заработали угловой, подачу с которого игроки Вальядолила выбили на линию штрафной прямо на Лангле – тот же с подъёма выстрелил в касание. Мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота!

Казалось, что сейчас начнётся разгром, но гости не сдались, уже на 5-й минуте огрызнувшись практически аналогичным моментом с ударом Гвардиолы – впрочем, "круглый" пролетел мимо правой штанги. В дальнейшем игра выровнялась настолько, что стало даже скучно: Барселона впереди действовала очень пассивно, а у Вальдядолида просто ничего не получалось в атаке – и тем более неожиданным стал гол "альбивиолетас" на 15-й минуте. Кастилья-леонцы заработали штрафной, подача с него полетела прямо в ворота, тер Штеген парировал, но на добивании тут же оказался Кико – 1:1!

Барселона отходила от такого удара несколько минут, но постепенно вернула инициативу и контроль над мячом (около 70% в первом тайме). На 26-й минуте это могло вылиться в гол Видаля, однако Артуро не хватило роста для замыкания высокой передачи от Де Йонга. Не беда: уже на 29-й Месси исполнил шикарную закидушку в штрафную, а Видаль в касание переправил мяч под правую штангу! На 34-й же Лео добавил к ассисту ещё и шикарний гол со штрафного метров с 23-х точно в девятку – 3:1!

На этом опасные моменты первого тайма, в принципе, и завершились. "Блаугранас" доминировали, но в завершающей стадии им не хватало слаженности (особенно это касалось Фати), а единственный реально острый эпизод произошёл уже в компенсированное время – это Месси пробил со штрафного в правый угол, но Масип парировал.

После перерыва рисунок игры особо не изменился. Каталонцы всё так же держали мяч, но редко обостряли; фактически, единственным голевым моментом стала контратака на 57-й минуте, когда Фати с передачи Месси пробивал с левого края штрафной – Масип, несмотря на неприятный рикошет, парировал удар коленом. У Вальядолида не было и этого, а в целом было скучно. Понимая, что игра не идёт так, как следует, Эрнесто Вальверде снял Фати и Де Йонга, выпустив Гризманна и Ракитича соответственно.

Первая половина 70-х минут оказалась откровенно скучной. На поле не происходило ничего, кроме отменённого из-за офсайда гола Суареса (тот замкнул прострел Альбы), поэтому казалось, что Вальядолид ещё получит шанс закрутить интригу. Не тут-то было – во второй половине декады оборона гостей просто развалилась, глотнув два гола. На 75-й Месси получил разрезную передачу от Ракитича и мощно пробил из пределов штрафной в дальний угол, а на 77-й Суарес разогнал контратаку, обыгравшись с Гризманном и Лео, после чего замкнул пас капитана на ход в штрафную – 5:1.

На последних минутах Барса могла и шестой положить. В частности, на 85-й минуте Суарес выходил один-на-один с Масипом, но не смог пробить его в ближнем бою. Уже в компенсированное время Луис раскрутил Фернандеса в штрафной и выкатил передачу в центр на Месси, а тот метров с 11-ти выстрелил мимо левой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу со счетом 5:1.

Таким образом, Барселона набрала 22 очка и поднялась на первую строчку в турнирной таблице. Вальядолид, имея в активе лишь 14 зачётных баллов, опустился на четырнадцатую позицию.