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Барселона дома разгромила Вальядолид – Лунин провёл матч на скамейке запасных, каталонцы вернули лидерство в Примере

00:12 37 Читати українською
Барселона дома разгромила Вальядолид – Лунин провёл матч на скамейке запасных, каталонцы вернули лидерство в Примере
Барселона – Вальядолид – 5:1

В рамках матча 11-го тура чемпионата Испании Вальядолид потерпел сокрушительное поражение на Камп Ноу.

3’ Клеман Лангле
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес
 
Кико Оливас 15’
3’ Клеман Лангле
15’ Кико Оливас
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес

Барселона сразу со стартовым свистком захватила контроль над мячом, что быстро вылилось в забитый гол. На 3-й минуте каталонцы заработали угловой, подачу с которого игроки Вальядолила выбили на линию штрафной прямо на Лангле – тот же с подъёма выстрелил в касание. Мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота!

Казалось, что сейчас начнётся разгром, но гости не сдались, уже на 5-й минуте огрызнувшись практически аналогичным моментом с ударом Гвардиолы – впрочем, "круглый" пролетел мимо правой штанги. В дальнейшем игра выровнялась настолько, что стало даже скучно: Барселона впереди действовала очень пассивно, а у Вальдядолида просто ничего не получалось в атаке – и тем более неожиданным стал гол "альбивиолетас" на 15-й минуте. Кастилья-леонцы заработали штрафной, подача с него полетела прямо в ворота, тер Штеген парировал, но на добивании тут же оказался Кико – 1:1!

Барселона отходила от такого удара несколько минут, но постепенно вернула инициативу и контроль над мячом (около 70% в первом тайме). На 26-й минуте это могло вылиться в гол Видаля, однако Артуро не хватило роста для замыкания высокой передачи от Де Йонга. Не беда: уже на 29-й Месси исполнил шикарную закидушку в штрафную, а Видаль в касание переправил мяч под правую штангу! На 34-й же Лео добавил к ассисту ещё и шикарний гол со штрафного метров с 23-х точно в девятку – 3:1!

На этом опасные моменты первого тайма, в принципе, и завершились. "Блаугранас" доминировали, но в завершающей стадии им не хватало слаженности (особенно это касалось Фати), а единственный реально острый эпизод произошёл уже в компенсированное время – это Месси пробил со штрафного в правый угол, но Масип парировал.

После перерыва рисунок игры особо не изменился. Каталонцы всё так же держали мяч, но редко обостряли; фактически, единственным голевым моментом стала контратака на 57-й минуте, когда Фати с передачи Месси пробивал с левого края штрафной – Масип, несмотря на неприятный рикошет, парировал удар коленом. У Вальядолида не было и этого, а в целом было скучно. Понимая, что игра не идёт так, как следует, Эрнесто Вальверде снял Фати и Де Йонга, выпустив Гризманна и Ракитича соответственно.

Первая половина 70-х минут оказалась откровенно скучной. На поле не происходило ничего, кроме отменённого из-за офсайда гола Суареса (тот замкнул прострел Альбы), поэтому казалось, что Вальядолид ещё получит шанс закрутить интригу. Не тут-то было – во второй половине декады оборона гостей просто развалилась, глотнув два гола. На 75-й Месси получил разрезную передачу от Ракитича и мощно пробил из пределов штрафной в дальний угол, а на 77-й Суарес разогнал контратаку, обыгравшись с Гризманном и Лео, после чего замкнул пас капитана на ход в штрафную – 5:1.

На последних минутах Барса могла и шестой положить. В частности, на 85-й минуте Суарес выходил один-на-один с Масипом, но не смог пробить его в ближнем бою. Уже в компенсированное время Луис раскрутил Фернандеса в штрафной и выкатил передачу в центр на Месси, а тот метров с 11-ти выстрелил мимо левой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу со счетом 5:1.

Таким образом, Барселона набрала 22 очка и поднялась на первую строчку в турнирной таблице. Вальядолид, имея в активе лишь 14 зачётных баллов, опустился на четырнадцатую позицию.

blog_ava
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Испания Барселона Барселона Вальядолид Вальядолид Барселона - Вальядолид
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