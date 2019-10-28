Барселона попытается обменять Ракитича на хавбека Интера

Испанская Барселона рассматривает вариант с обменом хорватского полузащитника Ивана Ракитича на одного из лидеров итальянского Интера.

В сферу интересов "сине-гранатовых" попал хавбек "нерадзурри" Стефано Сенси, информирует Sport.es.

Ракитич разочарован своим положением в Барселоне – хорват поделился планами на будущее

Обмен может состояться уже в ближайшее трансферное окно, так как Ракитич, который потерял место в основе Барселоны, неоднократно намекал на готовность сменить прописку. Главный тренер Интера Антонио Конте готов принять хорвата, игра которого давно импонирует итальянском наставнику.

Что касается Сенси, то 24-летний футболист перешел в Интер летом этого года с Сассуоло. Он сразу получил место в основе миланской команды, в составе которой был одним из лучших в начале сезона. В активе Сенси 3 гола и 4 результативные передачи в 7 матчах Серии А.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду