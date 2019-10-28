Гвардиола: Месси был таким маленьким и застенчивым, что у меня появились сомнения

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола вспомнил свое знакомство с Лионелем Месси в начале своей тренерской карьеры.

"Мне рассказывали, что в молодежной команде играет очень талантливый парень. Мне сказали, что он маленький, но забивает много голов и очень силен в дриблинге. Я не знал его, но однажды увидел Лео с отцом в магазине Nike. Он был таким маленьким и застенчивым, что я подумал: "Неужели он действительно так силен, как говорят?"

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Но мы успешно начали сезон в Шотландии, выиграли со счетом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я понял, что мы с ним выиграем все", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола возглавлял Барселону с 2008-го по 2012-й год. Под его руководством "сине-гранатовые" дважды побеждали в Лиге чемпионов, три раза завоевывали чемпионство в Испании, а также по два раза выигрывали Кубок Короля, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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