Барселона вдома розгромила Вальядолід – Лунін провів матч на лавці запасних, каталонці повернули лідерство в Прімері

В рамках матчу 11-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід зазнав нищівної поразки на Камп Ноу.

Барселона одразу зі стартовим свистком захопила контроль над м'ячем, що швидко вилилось у забитий гол. На 3-й хвилині каталонці заробили кутовий, подачу з якого гравці Вальядоліла вибили на лінію штрафного прямо на Лангле – той же з підйому вистрілив у дотик. М'яч рикошетом від поперечини влетів у ворота.

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Здавалося, що зараз почнеться розгром, але гості не здалися, вже на 5-й хвилині огризнувшись практично аналогічним моментом з ударом Гвардіоли – втім, "круглий" пролетів повз праву стійку. Надалі гра вирівнялася настільки, що стало аж нудно: Барселона попереду діяла дуже пасивно, а у Вальдядоліда просто нічого не виходило в атаці – і тим більш несподіваним став гол "альбівіолетас" на 15-й хвилині. Кастилья-леонці заробили штрафний, подача з нього полетіла прямо у ворота, тер Штеген парирував, але на добиванні тут же опинився Кіко – 1:1!

Барселона відходила від такого удару кілька хвилин, але поступово повернула ініціативу й контроль над м'ячем (близько 70% у першому таймі). На 26-й хвилині це могло вилитися у гол Відаля, однак Артуро не вистачило зросту для замикання високої передачі від Де Йонга. Не біда: вже на 29-й Мессі виконав шикарну закидушку в карний майданчик, а Відаль у дотик переправив м'яч під праву стійку! На 34-й же Лео додав до асисту ще й шикарний гол зі штрафного метрів з 23-х точно у дев'ятку – 3:1!

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На цьому небезпечні моменти першого тайму, в принципі, і завершились. "Блаугранас" домінували, але у завершальній стадії їм бракувало злагодженості (особливо це стосувалося Фаті), а реально гострий епізод стався вже у компенсований час – це Мессі пробив зі штрафного в правий кут, але Масіп парирував.

По перерві малюнок гри особливо не змінився. Каталонці все так же тримали м'яч, але рідко загострювали; фактично, єдиним гольовим моментом стала контратаку на 57-й хвилині, коли Фаті з передачі Мессі пробивав з лівого краю карного майданчика – Масіп, попри неприємний рикошет, парирував удар коліном. Вальядолід не мав і того, а загалом було нудно. Розуміючи, що футбол "блаугранас" йде не так, як слід, Ернесто Вальверде на 60-х хвилинах зняв з гри Де Йонга та Фаті, випустивши Ракітіча та Грізманна відповідно.

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Перша половина 70-х хвилин виявилась відверто нудною. На полі не відбувалося нічого, крім скасованого через офсайд голу Суареса (той замкнув простріл Альби), тож здавалося, що Вальядолід ще отримає шанс закрутити інтригу. Не все сталося, як гадалося – в другій половині декади оборона гостей просто розвалилася, ковтнувши два голи.

На 75-й Мессі отримав розрізну передачу від Ракітіча та потужно пробив з меж штрафного в дальній кут, а на 77-й Суарес розігнав контратаку, обігравшись з Грізманном і Лео, після чого замкнув пас капітана на хід у карний майданчик – 5:1.

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На останніх хвилинах Барса могла і шостий покласти. Зокрема, на 85-й хвилині Суарес виходив віч-на-віч з Масіпом, але не зміг пробити його у ближньому бою. Вже у компенсований час Луїс розкрутив Фернандеса у штрафному й викотив передачу в цент на Мессі, а той метрів з 11-ти вистрілив повз ліву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 5:1.

Таким чином, Барселона набрала 22 очки й піднялася на першу сходинку в турнірній таблиці. Вальядолід, маючи в активі лише 14 залікових балів, опустився на чотирнадцяту позицію.

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