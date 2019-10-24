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Барселона представила комплект революционной формы, которую будет использовать только на важные поединки

20:25 258 Читати українською
Барселона представила комплект революционной формы, которую будет использовать только на важные поединки
Антуан Гризманн / Фото ФК Барселона

В лагере Барселоны решили прибегнуть к смелым экспериментам относительно новой экипировки.

Барселона в сотрудничестве с брендом спортивной одежды Nike разработала новый комплект формы, сообщает Footyheadlines.

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Экипировка выполнено в желтом цвете с диагональными красными линиями, похожими на царапины. Отмечается, что новую форму игроки каталонского гранда будут одевать только на очень важные поединки.

Впервые увидеть Месси и компанию в новых футболках можно будет уже в матче 15-го тура Ла Лиги против Атлетико, который запланирован на первое декабря.

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