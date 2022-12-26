Будущее форварда Манчестер Юнайтед Эддинсона Кавани неожиданно стало неопределенным. Трансфер в Барселону не выглядит однозначным, как это было раньше.

Уругваец ранее уже дал согласие на переход в Барселону, но после согласования трансфера Феррана Торреса из Манчестер Сити в Каталонии усомнились в необходимости подписания еще и 34-летнего форварда, утверждает Diario Sport .

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Кавани хочет, чтобы "блаугранас" приняли решение уже сейчас, ведь он хочет остаться в Европе. Такой неопределенностью готов воспользоваться Коринтианс, ранее выходивший на Эдинсона и предлагавший ему зарплату, как в Манчестере. С "красными дьяволами" нападающий может расторгнуть контракт уже во вторник, 28 декабря.

Напомним, Эдинсон Кавани перебрался в МЮ в октябре 2020 года. В этом сезоне у него очень мало игровой практики: всего 274 минуты в 8 поединках и 1 гол.

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