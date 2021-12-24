Вінгер Манчестер Сіті Ферран Торрес вже незабаром має приєднатись до Барселони.

Барселона оголосить про трансфер Феррана вже у понеділок, 27 грудня, повідомляє Mundo Deportivo.

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Вже наступного дня, 28 грудня, "блаугранас" мають провести офіційну презентацію Торреса у статусі гравця команди. Раніше повідомлялось, що трансфер 21-річного вінгера обійдеться каталонцям у 55 млн євро та ще 10 млн бонусів.

Нагадаємо, Ферран виступає за Манчестер Сіті з серпня 2020-го. В поточному сезоні Торрес провів 7 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "містянами" розрахований до літа 2025-го.

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