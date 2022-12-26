Майбутнє форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані несподівано стало невизначеним. Трансфер у Барселону не виглядає однозначним, як це було раніше.

Уругваєць раніше вже дав згоду на перехід в Барселону, але після узгодження трансферу Феррана Торреса з Манчестер Сіті у Каталонії засумнівались щодо необхідності підписання ще й 34-річного форварда, стверджує Diario Sport.

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Кавані прагне, щоб "блаугранас" ухвалили рішення вже зараз, адже він хоче залишитись у Європі. Такою невизначеністю готовий скористатись Корінтіанс, який раніше виходив на Едінсона й пропонував йому зарплатню, як у Манчестері. З "червоними дияволами" нападник може розірвати контракт вже у вівторок, 28 грудня.

Нагадаємо, Едінсон Кавані перебрався в МЮ у жовтні 2020-го. Цього сезону він має обмаль ігрової практики: лише 274 хвилини у 8 поєдинках й 1 гол.

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