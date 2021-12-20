Каталонский клуб близок к подписанию Эдинсона Кавани во время зимнего трансферного окна.

Опытный уругваец может стать одним из первых трансферов Барселоны в январе. Финансовые проблемы клуба не должны стать помехой, сообщает Diario Sport.

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По информации источника, Кавани должен подписать с каталонцами контракт на полтора года. Кроме того, Манчестер Юнайтед готов отпустить 32-летнего уругвайца бесплатно. Также форвард первые шесть месяцев согласен получать невысокую зарплату, чтобы Барса имела возможность зарегистрировать его соглашение в Ла Лиге.

К слову, возвращение в Манчестер Криштиану Роналду и травмы оставили Кавани почти без игровой практики. В нынешнем сезоне Эдинсон всего 8 раз появлялся на поле, сыграв суммарно 274 минуты и забив один гол.

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