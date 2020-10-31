Юристы Барсы уже встретились с представителями футболистов, чтобы обсудить серьезное сокращение зарплат. Недавно несколько игроков уже согласились на новые условия.

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Каталонский клуб до следующего четверга, 5 ноября, должен сократить зарплатный бюджет на 30% (190 млн евро). В противном случае Барса рискует стать банкротом. Соответствующая процедура может быть начата уже в январе, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

Ключевой является ситуация с Лионелем Месси. Если аргентинец летом решит покинуть клуб (а именно тогда истекает срок его соглашения), то каталонцы должны выплатить нападающему серьезный бонус, сумма которого, правда, не указывается.

Напомним, недавно Барселона осталась без президента. Жозеп-Мария Бартомеу подал в отставку, вместе с ним клуб покинул весь Совет директоров.

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