Юристи Барси вже зустрілися з представниками футболістів, щоб обговорити серйозне скорочення зарплат. Нещодавно кілька гравців вже пристали на нові умови.

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Каталонський клуб до наступного четверга, 5 листопада, повинен скоротити зарплатний бюджет на 30% (190 млн євро). В іншому разі Барса ризикує стати банкрутом. Відповідна процедура може бути розпочата вже у січні, повідомляє AS з посиланням на RAC1.

Ключовою є ситуація з Ліонелем Мессі. Якщо аргентинець влітку вирішить покинути клуб (а саме тоді завершується термін його угоди), то каталонці повинні виплатити нападнику серйозний бонус, сума якого, щоправда, не вказується.

Нагадаємо, нещодавно Барселона залишилася без президента. Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку, разом із ним клуб покинула вся Рада директорів.

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