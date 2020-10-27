Кризис в Барселоне достиг своего апогея. На заседании совета директоров Бартомеу объявил о досрочном уходе с поста президента. Это лишь третий случай в истории клуба, когда глава Барселоны досрочно покидает пост из-за вотума недоверия.

Вместе с ним клуб покидают все члены правления. Недоверие Бартомеу планировали рассмотреть в начале ноября, однако глава "блаугранас" решил досрочно покинуть клуб. Апогеем для отставки президента стало решение правительства Каталонии, который подтвердил проведение голосования о недоверии. Оно было запланировано на 1-2 ноября, сообщает Mundo Deportivo.

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Еще несколько дней назад 57-летний Хосеп Мария заявлял, что не думает об отставке, однако огромное давление все же заставило его изменить свое решение. Ранее Бартомеу неоднократно был раскритикован главными звездами Барсы – в частности, Жераром Пике и Лионелем Месси, который вообще хотел уйти из клуба.

Напомним, ранее сосиос Барселоны собрали более 16 тысяч подписей в поддержку выражении недоверия президенту, который находился на этом посту с 2014 года. За это время Барса 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а еще один раз – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

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