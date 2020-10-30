Борусія М – РБ Лейпциг

31 жовтня, 19:30. Менхенглабах, Борусія-Парк.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: майбутній суперник Шахтаря в ЛЧ приймає лідера Бундесліги. Саме РБ Лейпциг найкраще скористався єдиною осічкою Баварії та очолює турнірну таблицю чемпіонату після стартових 5-ти турів. Єдиний раз підопічні Нагельсманна втратили очки якраз у виїзному матчі – в другому турі проти леверкузенського Байєра.

"Вам доведеться мені вибачити": найкращий текст з усіх, написаних про Марадону

Натомість команда Марко Розе виграє виключно на виїзді. У двох домашніх зустрічах "жеребці" розписали нічиї з однаковим рахунком 1:1. А от за межами Борусії-Парк Гладбах програв дербі дортмундській Борусії (0:3), після чого здолав аутсайдерів Кельн та Майнц. Між цими поєдинками був і матч у Мілані, де Борусія втратила перемогу над Інтером на 90-й хвилині. Цікаво, що вже у 4-х поєдинках сезону у всіх турнірах "жеребці" пропускали після 80-ї хвилини. Даний факт варто взяти на озброєння Шахтарю, який у вівторок, 3 листопада, прийме німецьку команду на НСК Олімпійський.

Посеред тижня обидві команди з різних успіхом зіграли в Лізі чемпіонів. Борусія у вівторок ледь не обіграла мадридський Реал, пропустивши двічі на останніх хвилинах поєдинку. А от РБ Лейпциг в середу отримав болючий удар на Олд Траффорд – 0:5 від доволі кризового Манчестер Юнайтед. Чи зуміє Юліан Нагельсманн витягнути свою команду після такого фіаско? Дізнаємося вже в суботу.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Вест Хем

31 жовтня, 19:30. Ліверпуль, Енфілд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: команда Андрія Ярмоленка після двох поразок на старті чемпіонату набрала хороший хід, хоча й перебуває лише на 12-й позиції. Дві перемоги над Вулверхемптоном і Лестером, а також нічиї з Тоттенхемом та Манчестер Сіті – таким є доробок Вест Хема в останніх 4-х турах. Минулого тижня підопічні Мойєса відібрали очки в Зінченка та Ко, перервавши жахливу серію у протистояннях з "містянами".

Ліверпуль має у своєму активі 12 очок у 6-ти матчах та поступається Евертону лише через гіршу різницю м'ячів. Неймовірно, але мерсисайдці наразі мають у своєму пасиві найгірший захист чемпіонату (14 пропущених голів, стільки ж у Фулхема), але 7 із них влетіли у ворота "червоних" в одному поєдинку проти Астон Вілли.

Юрген Клопп змушений вирішувати серйозні проблеми в захисті. Надовго вилетів ван Дейк, який сьогодні був успішно прооперований. Окрім нього, не зіграють також Матіп та Фабінью – таким чином, серед центрбеків першої команди доступний лише Джо Гомес. Проблеми зі здоров'ям також у Тьягу Алькантари та Набі Кейта. Як бачимо, до поєдинку з Вест Хемом Ліверпуль піходить далеко не в оптимальному складі. Щоправда, серйозна втрата є і у гостей – поєдинок пропусть Майкл Антоніо, який у поточному чемпіонат забив вже 3 голи. Натомість Вест Хем матиме перевагу хоча б у тому, що не грав посеред тижня, тоді як Ліверпуль проводив поєдинок Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда.

Андрій Ярмоленко днями втретє став батьком. Можна лише уявити, який емоційний заряд отримав вінгер збірної України. Проти Ман Сіті Ярмола зіграв 39 хвилин (найбільше в сезоні в рамках чемпіонату). Не надто вразив, але з урахуванням відсутності Антоніо саме українець має підстави сподіватися на вихід в основі. Забити та присвятити гол новонародженому сину – чим не мотивація?

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Алавес – Барселона

31 жовтня, 22:00. Віторія-Гастейс, стадіон Мендісорроса.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Барселона проведе останній матч перед дуеллю з Динамо в Лізі чемпіонів. Суперником "синьо-гранатових" стане скромний Алавес, який у 7 поєдинках набрав стільки ж очок та розмістився на 15-й позиції. Після свого повернення у Прімеру в 2016 році Алавес у 4-х домашніх матчах проти Барси не зумів забити жодного м'яча, натомість отримав у свої ворота одразу 15.

Якщо господарі планують перервати цю невдалу серію проти Лео Мессі та компанії, то зараз – чи не найкраща нагода для цього. Команда Рональда Кумана дещо забуксувала, втративши очки у трьох поспіль поєдинках Ла Ліги. Після мирової з Севільєї "синьо-гранатові" програли Хетафе та Реалу – остання поразка переповнила чашу терпіння сосіос, які нарешті досягли свого. Посеред тижня сталося те, чого чекали давно – Жозеп Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони. Достроково припинила повноваження і вся Рада директорів – таким чином, незабаром Барса розпочне нову сторінку у своїй історії.

Рональд Куман не включив у заявку тер Штегена, Умтіті та Коутінью. Інші важливі виконавці готові вийти на поле та перервати невдалу серію Барси в Ла Лізі. А от у Лізі чемпіонів у "блаугранас" повний порядок – дві перемоги та одноосібне лідерство в групі перед прийдешнім поєдинком з Динамо. Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу вийдуть на поле Камп Ноу вже у середу, 4 листопада.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Манчестер Юнайтед – Арсенал

1 листопада, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: класичне англійське протистояння пройде у неділю ввечері на Олд Траффорд. Можливо, після завершення ери Венгера в Арсеналі та епохи сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед дана дуель десь трохи втратила свій шарм, проте для поціновувачів АПЛ дана зустріч стане справжньою родзинкою вікенду.

Обидві команди невдало розпочали сезон та перебувають у другому десятку турнірної таблиці. Британські ЗМІ навіть почали натякати на ймовірну відставку Сульшера, але МЮ двома перемогами в Лізі чемпіонів наразі розвіяв ці чутки. Втім, у випадку домашньої невдачі з Арсеналом чаша терпіння керівництва МЮ може переповнитися, адже поточне 15 місце – явно не те, на що розраховували в лавах Юнайтед на старті чемпіонату. Арсенал, у свою чергу, теж не вражає – команда Артети програла два останні матчі АПЛ. Натомість у Лізі Європи "каноніри" йдуть без втрат, хоча б таким чином реалібітовуючись за непереконливі виступи у Прем'єр-лізі.

На користь манкуніанцям може зіграти те, що команда Сульшера відпочивала після єврокубків на добу довше. В умовах інтенсивного графіку по 2 матчі в тиждень даний фактор точно не слід відкидати. А от кадрова ситуація краща в Арсенала – серед важливих для Артети футболістів під питанням лише вихід Давіда Луїса, а ще точно не зіграють давно травмовані Мартінеллі, Марі та Чамберс. Ну й Озіл, але про це нагадувати, мабуть, зайве. Що стосується "червоних дияволів", то найбільшою втратою є відсутність дискваліфікованого Марсьяля.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Наполі – Сассуоло

1 листопада, 19:00. Неаполь, Сан-Паоло.

Пряма трансляція на "Футбол 3".

Чому потрібно подивитися: доволі несподівано саме поєдинок у Неаполі став центральним у 6-му турі Серії А. Обидві команди перебувають у відмінній формі – Сассуоло ще не програвав у поточному чемпіонаті, а також втримує статус найкращої атаки ліги. 16 забитих м'ячів – стільки не забила жодна команда. У Аталанти 15 голів, у Наполі – 14. А от в обороні у команди Роберто Де Дзербі все не так гладко – в середньому майже 2 пропущені м'ячі за гру. І Наполі, і Сассуоло сповідують атакувальний футбол – поєдинок на Сан-Паоло обіцяє бути надрезультативним.

Команда Дженнаро Гаттузо теж приємно дивує на старті сезону. "Партенопеї" виграли всі свої матчі, але невиїзд на гру з Ювентусом вартував не лише технічної поразки, а й ще одного очка в турнірній таблиці. Якщо брати суто результати на футбольному полі, то саме Наполі – єдина команда Серії А, яка ще не втрачала очок. Чия вдала серія перерветься – дізнаємося у неділю ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Динамо він забивав, головорізи із Більбао і три шокуючі трагедії: призовий кросворд від головного редактора