Барселона договорилась о длительном сотрудничестве с рядом игроков основы.

Новые соглашения получили голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Жерар Пике и Клеман Лангле, и хавбек Фрэнки де Йонг, информирует официальный сайт каталонского клуба.

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Тер Штеген (236 матчей за Барселону) – контракт до 30 июня 2025 года, клаусула в размере 500 млн евро. Пике (548 матчей) – контракт до 30 июня 2024-го, клаусула в размере 500 млн евро. Правда, ветерану "блаугранас" нужно сыграть определенное количество матчей в сезоне 2021/22, чтобы соглашение вступило в силу. Лангле (89 матчей) – контракт до 30 июня 2026-го, и клаусула в размере 300 млн евро. Де Йонг (47 матчей) – контракт до 30 июня 2026-го, и клаусула в размере 400 млн евро.

Также клуб подчеркивает, что указанные игроки согласились на уменьшение зарплаты, учитывая кризисную ситуацию из-за СOVID-19.

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