Барселона встречается с Реалом в рамках 11 тура Примеры. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 28 октября, в 17.15 по Киеву. Мадрид лидирует в чемпионате, а Барса идет на третьем месте, проигрывая принципиальному сопернику один балл.

Барселона – Реал: на Класико назначили скандального арбитра, который "ненавидит" каталонцев

Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч

Барселона принимает соперников на олимпийском стадионе из-за реконструкции Камп Ноу. Но статус хозяев Класико все равно делает Барсу небольшим фаворитом. Специалисты Bwin победу каталонцев оценили в 2.5, успех Реала – 2.6, а ничью – 3.6.

Авторитетная контора Betfair отводит Барселоне еще больше шансов, учитывая огромное усиление из лазарета. Победа хозяев представлена коэффициентом 2.4, тогда как виктория гостей из Мадрида – 2.7. Ничья в Класико – 3.5.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.57, а на соответствующий тотал меньше – 2.25. Голов больше всего ждут от Роберта Левандовски (2.1).