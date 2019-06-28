Барселона получит существенную скидку на Неймара благодаря Леонардо – намного меньше, чем 300 млн евро

Нападающий ПСЖ Неймар еще на шаг приблизился к переходу в Барселону.

Каталонский гранд, который решил вернуть своего блудного сына на Камп Ноу, получит существенную скидку от ПСЖ, информирует Le Parisien. Переговоры между обоими клубами разблокировал новый спортивный директор чемпионов Франции Леонардо.

Барселона официально прокомментировала возможный трансфер Неймара

Бразильский функционер убедил президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, что перед Неймаром не нужно закрывать двери, тем более, когда сам футболист принимает решение сменить клуб.

Чтобы ускорить трансфер 27-летнего бразильца на Камп Ноу и не затягивать с поисками его преемника до конца лета, парижане уменьшат трансферную стоимость Неймара с 300 до 222 млн евро. Таким образом, ПСЖ сможет отбить средства, которые были потрачены на переход скандальной звезды в 2017 году.

Барселона вроде бы считает, что такая цена соответствует условиям современного рынка, однако каталонцы попытаются включить в соглашение одного из своих игроков. Ранее сообщалось, что в обратном направлении могут отправиться Дембеле или Коутинью.

К слову, мать бразильца уже начала поиски жилья в Барселоне. Неймар хотел бы заселиться в свою бывшую резиденцию.

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