Барселона отримає суттєву знижку на Неймара завдяки Леонардо – значно менше, ніж 300 млн євро

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар ще на крок наблизився до переходу в Барселону. Клуби узгодили трансферну вартість зірки.

Каталонський гранд, який вирішив повернути свого блудного сина на Камп Ноу, отримає суттєву знижку від ПСЖ, інформує Le Parisien. Перемовини між обома клубами розблокував новий спортивний директор чемпіонів Франції Леонардо.

Барселона офіційно прокоментувала можливий трансфер Неймара

Бразильський функціонер переконав президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі, що перед Неймаром не потрібно зачиняти двері, тим паче, коли сам футболіст приймає рішення змінити клуб.

Щоб пришвидшити трансфер 27-річного бразильця на Камп Ноу та не затягувати з пошуками його наступника до кінця літа, парижани зменшать трансферну вартість Неймара з 300 до 222 млн євро. Таким чином, ПСЖ зможе відбити кошти, які були витрачені на перехід скандальної зірки у 2017 році.

Барселона начебто вважає, що така ціна відповідає умовам сучасного ринку, однак каталонці спробують включити в угоду одного зі своїх гравців. Раніше повідомлялось, що у зворотньому напрямку можуть вирушити Дембеле або Коутінью.

До слова, мати бразильця вже розпочала пошуки житла в Барселоні. Неймар хотів би заселитись у свою колишню резиденцію.

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