Неймар уверен в переходе в Барселону – мать бразильца уже прибыла в Каталонию для поиска жилья

Веселое семейство Неймара готовится к переезду в Барселону / Фото из открытых источников

Форвард ПСЖ Неймар уже пакует чемоданы для переезда в Барселону.

Надин Гонсалвес, мать звездного нападающего ПСЖ, прибыла в Барселону, чтобы решить все организационные моменты для переезда сына, сообщает Sport.es.

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Это уже не первый визит Надин в столицу Каталонии в этом месяце. Несколько недель назад женщина вместе с сестрой Неймара посещала Барсу, чтобы найти жилье для всего семейства форварда. 27-летний игрок хочет поселиться в том же доме, где проживал ранее, выступая за "блаугранас".

Бразилец уверен, что его трансфер в Барсу – это лишь вопрос времени. Ожидается, что руководство ПСЖ и чемпиона Испании уладят все важнейшие вопросы перехода игрока.

Напомним, в 2017-м Неймар перешел из Барсы в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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