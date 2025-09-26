Как сообщает официальный сайт Барселоны, вратарь команды Жоан Гарсия получил разрыв медиального мениска левого колена. В субботу он перенесет хирургическое вмешательство. Ориентировочный срок восстановления составит от четырех до шести недель, поэтому голкипер пропустит поединки с ПСЖ и Реалом.

Проблемы добавила и травма бразильского вингера Рафиньи. У него диагностировано повреждение бицепса бедра правой ноги. По прогнозам врачей, он будет отсутствовать около трех недель и сможет вернуться только после международной паузы.

Основным голкипером на ближайшие матчи станет Войцех Щенсны, тогда как Эдер Аллер Гонсалес поднимется на позицию второго номера. Молодой Диего Кохен недоступен – он находится в Чили на чемпионате мира U-20 в составе сборной США.

До международной паузы Барселона проведет два матча Ла Лиги – против Реал Сосьедада и Севильи, а уже 1 октября команда сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов.

