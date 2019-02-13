Барселона не будет продлевать контракт с Ракитичем, – Sport.es

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может вскоре покинуть Каталонию.

Руководство "сине-гранатовых" не планирует предлагать новый контракт хорватскому полузащитнику. Сам Ракитич хочет остаться в Барселоне, сообщает Sport.es.

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Прошлым летом у Ивана была выгодное предложение от ПСЖ. Парижский клуб был готов предложить зарплату вдвое большую, чем он получает в Испании. Ракитич отказался в надежде, что каталонцы предложат аналогичные финансовые условия, однако клуб не хочет продолжать сотрудничество с игроком.

Хорват имеет несколько предложений от топ-клубов, которые Барселона готова рассмотреть. Ранее сообщалось, что в услугах Ракитича заинтересован Челси и Интер.

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