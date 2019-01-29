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Челси заинтересован в приобретении Ракитича

29 января 12:52 223 Читати українською
Челси заинтересован в приобретении Ракитича
Иван Ракитич / FIFA

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может переехать на Туманный Альбион.

По информации испанской газеты Sport, лондонский клуб намерен подписать хорвата во время летнего трансферного окна.

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"Синие" хотят продать хавбека Дэнни Дринквотера, который не оправдал надежд на Стэмфорд Бридж, и усилить среднюю линию Иван Ракитичем.

Ранее игрок сообщил, что хочет остаться в каталонском клубе и будет бороться за место в стартовом составе Барселоны. СМИ сообщали, что хорват может покинуть "блаугранас" из-за покупки Фрэнки де Йонга, который присоединится к команде летом.

Контракт Иван с Барселоной действует до 2021 года. В услугах футболиста также заинтересован Ювентус.

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