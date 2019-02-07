Барселона может приобрести Иско, – Daily Star

Каталонский клуб клуб заинтересован в услугах плеймейкера "галктикос" Иско.

По информации Daily Star, Барселона рассматривает возможность приобретения Иско. Сообщается, что Реал может продать Иско за разногласий с партнерами и конфликтом с главным тренером Реала Сантьяго Солари.

Иско и Регилон едва не подрались перед Эль Классико, – журналист

Ранее авторитетное издание AS писало, что испанец попросит руководство "галактикос" отпустить его, если аргентинец продолжит быть главным тренером. На днях президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу намекнул, что "блаугранас" могут приобрести этого игрока.

"Если бы тренерский штаб попросил приобрести игрока, а он в свою очередь хотел покинуть Реал, конечно, мы бы попытались его подписать", – сказал президент Барсы.

Также претендентом на хавбека является Манчестер Сити, который ранее уже проявлял к нему интерес.

Азар ожидает решения Реала, – журналист