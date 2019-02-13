Самый абсурдный фол в истории, спровоцированный Кройфом, "прецедент Степаненко" и еще 3 фишки противостояния Аякс – Реал

Матчи между Реалом и Аяксом – классика европейского футбола. Здесь всегда хватало больших голов, скандалов и немного безумия. "Футбол 24" вспоминает 5 самых резонансных моментов исторического противостояния, которое насчитывает 13 поединков.

Курьезный гол Кройфа с фейлом голкипера Реала в премьере

Аякс и Реал провели свою дебютную встречу в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов 1967/78. На тот момент мадридский клуб уже имел в своем активе шесть трофеев самого престижного еврокубка, тогда как голландцы только закладывали фундамент собственной гегемонии в Старом Свете начала 70-х. Первый матч команд, который принимал Олимпийский стадион в Амстердаме, завершился боевой ничьей 1:1 и запомнился фейлом голкипера "бланкос" Хункеры после удара легендарного Кройфа. На Сантьяго Бернабеу в присутствии 120 тісяч человек Реал дожал Аякс в овертайме, пробившись в следующий раунд соревнований.

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Самый абсурдный фол в истории футбола, спровоцированный Кройфом

После этого команды снова "скрестили мечи" в сезоне 1972/73, когда Аякс оказался сильнее Реал на стадии полуфинала (2:1 и 0:1). В амстердамском поединке Йохан Кройф спровоцировал абсурдный свободный удар, пытаясь помешать вратарю "бланкос" выбить мяч в поле. Немецкий арбитр Рудольф Глекнер заметил несуществующий фол на лидере Аякса со стороны мадридца Бенито и назначил свободный удар, который завершился вторым голом хозяев. Испанская пресса подняла огромный шум из-за странного судейства, называя эпизод с участием Кройфа "самым абсурдым нарушением в истории футбола".

"Коридор почета" для Овермарса

Пятая встреча исторических грандов случилась на групповом этапе Лиги чемпионов 1995/96. Аякс снова дважды обыграл Реал, который находился на этапе перестройки, а судьбу первого противостояния решил единственный мяч Марка Овермарса. В Испании, вспоминая тот матч, до сих пор удивляются, почему ни один игрок королевского клуба не встречал быстрого вингера перед штрафной. Овермарс, который впоследствии перебрался в Барселону, сполна воспользовался "коридором почета" и вколотил мяч в сетку.

Моуринью, Хаби Алонсо, Рамос и "шоу желтых карточек"

Групповой этап сезона 2010/11. Реал побеждал в Амстердаме 4:0, а Моуринью напомнили, что некоторым игрокам не помешало бы "обнулиться" перед плей-офф. Делегат "бланкос" Чендо рассказал о важном нюансе португальскому специалисту, тот нашептал на ушко Дудеку, а поляк бросился к Касильясу, который передал указание Хаби Алонсо и Серхио Рамосу. Двое последних в итоге получили по "горчичнику", пропустив заключительный поединок группы.

УЕФА не оставил без внимания этот эпизод. Мадрид оштрафовали, а затем было введено специальное правило: футболист, который форсирует предупреждение, получает дополнительный матч дисквалификации. "Жертвой" новой нормы стал, в частности, Тарас Степаненко, поплатившись за маленькие футбольные хитрости в матче против Коньяспора.

Супергол Бензема, который затмил хет-трик Роналду

Аякс и Реал впоследствии еще дважды попадали в одну группу Лиги чемпионов. Последний раз команды встречались в сезоне 2012/13, когда Мадрид просто поиздевался над амстердамцами, одержав две убедительные победы со счетом 4:1. Особенно эффектно "бланкос" разбили своего "вечного" соперника в гостях. Криштиану Роналду оформил хет-трик, но гол вечера записал себе в актив Карим Безема, отметившись роскошным выстрелом через себя в падении.

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