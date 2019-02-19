Барселона лидирует в Примере с гандикапом, который никогда не отыгрывали после 24-го тура – титул уже на Камп Ноу?

Каталонский гранд доминирует в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Конкуренты заранее вручают Барселоне чемпионство, которая может сконцентрироваться на других турнирах.

На прошлой неделе Реал одержал важную победу в дерби над Атлетико и поднялся на второе место Примеры, а Барселона при бледной игре расписала нулевую ничью с Атлетиком, второй раз подряд потеряв очки. Казалось, что интрига в чемпионской гонке между титанами возобновится, однако в этот уик-энд все стало на свои места.

Барселона минимально одолела Вальядолид, а Реал сенсационно уступил Жироне, снова потеряв второе место. Разрыв между соперниками в турнирной таблице снова увеличился до 9 зачетных баллов.

Важно и другое – команда Эрнесто Вальверде превосходит ближайшего преследователя Атлетико на 7 пунктов. История Ла Лиги позволяет утверждать, что Барселона станет чемпионом. Никогда ранее в этом турнире ни одна команда не отыгрывала 7-очковое отставание после 24 туров, чтобы завоевать титул.

Наиболее похожий случай произошел в сезоне-2006/07, когда Реал Фабио Капелло отбил у Барселоны 6 пунктов и победил в чемпионате Испании. Мадридцы после 24-го тура находились на 4 месте, но в итоге оформили камбэк с самой яркой развязкой в ​​истории лиги.

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Впрочем, 7 очков не отыгрывал никто. И предпосылок для подобного всплеска у Реала и Атлетико сейчас нет. Поэтому Барселона может спокойно воспринимать критику относительно слабого футбола в последних матчах и решать свои задачи в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Очень приятная ситуация в условиях тяжелого календаря – за полторы недели "блаугранас" встретятся с Лионом, Севильей и дважды с Реалом. Комфортный гандикап в чемпионате, который никогда не отыгрывался, дает Барселоне возможность сконцентрироваться на других турнирах.

Динамика набора очков Барселоны, Атлетико и Реала в Примере-2018/19 (Marca):