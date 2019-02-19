Барселона лідирує у Прімері з гандикапом, який ніколи не відігравали після 24-го туру – титул вже на Камп Ноу?

Каталонський гранд домінує в поточному сезоні іспанської Ла Ліги. Конкуренти завчасно вручають Барселоні чемпіонство, яка може сконцентруватися на інших турнірах.

Минулого тижня Реал здобув важливу перемогу в дербі над Атлетіко та піднявся на друге місце Прімери, а Барселона при блідій грі розписала нульову нічию з Атлетіком, вдруге поспіль втративши очки. Здавалося, що інтрига в чемпіонських перегонах між титанами відновиться, однак цього вікенду все стало на свої місця.

Барселона мінімально здолала Вальядолід, а Реал сенсаційно поступився Жироні, знову втративши другу сходинку. Розрив між суперниками в турнірній таблиці знову збільшився до 9 залікових балів.

Важливо й інше – команда Ернесто Вальверде переважає найближчого переслідувача Атлетіко на 7 пунктів. Історія Ла Ліги дозволяє стверджувати, що Барселона стане чемпіоном. Ніколи раніше в цьому турнірі жодна команда не відігравала 7-очкове відставання після 24 турів, щоб здобути титул.

Найподібніший випадок трапився в сезоні-2006/07, коли Реал Фабіо Капелло відбив у Барселони 6 пунктів і переміг у чемпіонаті Іспанії. Мадридці після 24-го туру перебували на 4 місці, але в підсумку оформили камбек з найяскравішою розв'язкою в історії ліги.

Реал проти цифр: чому мадридцям потрібно створити диво, щоб виграти Ла Лігу

Втім, 7 очок не відігравав ніхто. Та й передумов для подібного сплеску в Реала та Атлетіко зараз немає. Тому Барселона може спокійно сприймати критику щодо слабкого футболу в останніх матчах і вирішувати свої завдання в Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії.

Дуже приємна ситуація в умовах важкого календаря – за півтора тижня "блаугранас" зустрінуться з Ліоном, Севільєю та двічі з Реалом. Комфортний гандикап у чемпіонаті, який ніколи не відігравався, дає Барселоні змогу сконцентруватися на інших турнірах.

Динаміка набору очок Барселони, Атлетіко та Реала в Прімері-2018/19 (Marca):