Лион – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

"Футбол 24" анонсирует первый поединок между Барселоной и Лионом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лион – Барселона

19 лютого, 22:00. Лион, Люмьер

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Одна из пар 1/8 финала Лиги чемпионов, где можно выделить явного фаворита. Однако есть нюансы. Барселона уверенно прошла групповой раунд еврокубка и лидирует в Примере с 7-очковым гандикапом. Каталонцы не слишком удачно начали февраль, дважды потеряв зачетные баллы в чемпионате. За последние 2 недели они забили 1 гол – с пенальти. Поэтому не все у Лео Месси и компании очень хорошо.

Лион – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Лион – команда для больших матчей. В плей-офф Лиги чемпионов французы вышли благодаря 4 очкам в двух матчах с Манчестер Сити. В группе с Шахтером "олимпийцы" вообще не проиграли ни разу – 5 ярких ничьих и разница забитых пропущенных 12/11. В начале месяца Лион нанес ПСЖ первое поражение в нынешней Лиге 1.

Списывать подопечных Бруно Женезио со счетов не стоит. Вот только дома с Барселоной не сыграет лидер и капитан "ткачей" Набиль Фекир. Он в Киеве забил Шахтеру решающий гол, но получил "лишнюю" желтую карточку и заработал дисквалификацию. Под вопросом участие еще двух важных исполнителей – имеют проблемы со здоровьем основной центрбэк Джейсон Денаер и основной хавбек Танге Ндомбеле.

Два предыдущих вояжа Барселоны в Лион заканчивались ничьими. Правда, это было 10 лет назад – за французский клуб и в 2007-м, и в 2009-м забивал еще Жуниньо Пернамбукано. Для сохранения интриги в противостоянии хотелось бы, чтобы Лион на своем поле отстоял по крайней мере результативную мировую, но без Фекира сделать это хозяевам будет крайне трудно. Прогноз – 1:2.

Дисквалифицированные: Фекир – нет

Травмированные: Гуири – Силлессен, Артур, Вермален, Рафинья

Под вопросом: Денаер, Ндомбеле – Умтити

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денаер, Менди – Тусар, Ндомбеле – Траоре, Депай, Ауар – Дембеле.

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль – Дембеле, Месси, Суарес.