Реал против цифр: почему мадридцам нужно сотворить чудо, чтобы выиграть Ла Лигу

Мадридский Реал сократил отставание от Барселоны до 6-ти очков, но на стороне каталонцев 90-летняя история Примеры.

Ни одна команда Испании не выигрывала титул, уступая лидеру десятью очками. Максимальная по походу нынешнего сезона пропасть между Барселоной и Реалом образовалась по итогам 18 тура. "Бланкос" потерпели неожиданное домашнее поражение от Сосьедада (1:2) и практически потеряли шансы на чемпионство, по крайней мере так многим казалось на тот момент. Уже через пять туров королевский клуб перевернул ситуацию с ног на голову. После победы над Атлетико в раздевалке команды заговорили о невозможном.

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Мадрид заполонила эйфория, однако история элитного дивизиона упорно играет против команды Солари. Никто и никогда не отыгрывал 10 пунктов у лидера. Наибольший чемпионский камбэк Примеры датируется сезоном 1998/99. Мальорка потеряла титул, опережая Барсу ван Гаала на 9 очков. После 14-го тура каталонцы завоевали 17 побед в 21 матче и короновались за три поединка до завершения первенства. Эпик.

После упомянутого выше прецедента произошли еще две большие "ремонтады", когда команды отыгрывали 8 очков. В обоих случаях пострадал именно Реал. В сезоне 2003/04 "бланкос" не выдержали напора фантастической Валенсии Рафаэля Бенитеса. Чемпионский спринт "летучих мышей" начался в 26-м туре, а по итогам сезона они привезли команде Кейруша аж 15 (!) баллов. Мадридцы полностью провалили концовку гонки, потерпев 6 поражений в 7-ми последних матчах первенства. "Бланкос" позволили обойти себя не только "лос чес", а еще двум клубам, финишировав четвертыми.

Сезон 1991/92, который вошел в историю испанского футбола под названием "Лига Тенерифе", также ознаменовался большим фиаско "королей". Правда тогда за победы насчитывали два очка. Реал был неизменным лидером с 7-го тура, опережая Барселону на 8 пунктов, но проиграл чемпинство в последнем матче сезона на Тенерифе (2:3). Фатальными для мадридцев стали два поражения и ничья в пяти заключительных турах. Фактически, Реал уступил в золотом поединке на Элиодоре Родригес Лопес. Барса параллельно обыграла Атлетик и в драматической борьбе завоевала золотые медали. Какими бы печальными ни были воспоминания "бланкос" о том первенстве, они дают мадридскому клубу повод для оптимизма. Дело в том, что по нынешней системе начисления очков "кулес" отыграли бы нынешние10 баллов.

Еще шесть раз чемпионство завоевывали команды, которые уступали лидеру 7-ю очками по ходу сезона: Барселона (28/29, 51/52, 52/53), Атлетико (49/50), Реал Сосьедад (80/81) и Реал Мадрид (2002/03).

Хорошим примером для "бланкос" может стать сезон 2006/07, когда Реал выиграл титул, отставая от Барселоны на 6 пунктов за 15 туров до завершения турнира. Начиная с 24-й "хорнады" мадридцы уступили лишь однажды, тогда как каталонцы потерпели три поражения. Оба гранда набрали одинаковое количество очков, а решающее значение имела победа Реала в Классико на Камп Ноу (2:0).

Интересно, что три года назад королевский клуб при Зизу едва не отыграл у Барселоны 12 очков. За 9 последних туров Реал сумел сократить разрыв до одного балла. Месси и Ко вышли сухими из воды после серии провалов, одержав пять завершающих триумфов подряд. Невозможное возможно?