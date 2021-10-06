Барселона была финансовым "трупом" в апреле этого года – данные о долгах, выплатах агентам и жизни после Месси
Генеральный директор Барселоны Ферран Ревертер раскрыл главные итоги годового аудита, который подчеркнул ужасное положение клуба.
"С апреля 2021 года клуб фактически не мог продолжать свою деятельность. Не было денег. Также было нарушение обязательств перед банками, Лигой, УЕФА и уставом, который ограничивал регистрацию игроков. Мы обнаружили отрицательный капитал. Если бы это была открытая компания с ограниченной ответственностью, то это стало бы причиной для роспуска. Мы обнаружили нулевые операционные денежные потоки, поэтому у нас возникли трудности с выплатой заработной платы. Долг и будущие обязательства составляли 1350 млн евро. Мы должны были сделать срочное рефинансирование.
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Мы обнаружили подозрительные признаки, которые заставили нас копать глубже. Впрочем, было достаточно трудно найти документацию. В последние годы, когда люди уходили из клуба, то через 90 дней все документы стирались. Кроме того, они использовали не клубные ноутбуки, а личные. Письма также направлялись на личные почты.
Причины сложной экономической ситуации: новые игроки (трое из пяти самых дорогих в истории) увеличили зарплатный фонд и амортизацию. Новые контракты и продление с увеличением зарплат. Новые концепции и вознаграждения, такие как бонусы за лояльность. И большие комиссии для посредников. Нормальная комиссия – это от 5% до 10%. Предыдущее руководство давало 33%. Мы же снизили фонд оплаты труда спортсменов на 155 млн в этот период. У нас есть планы продажи билетов и магазинов, но пока мы не можем реализовать их. Это все еще задерживается в рамках Covid. Мы сосредоточились на краткосрочной перспективе и том, что могли решить сейчас.
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Барса по своей природе устойчива. Она несколько раз была на грани исчезновения. Великие игроки уходили, но клуб всегда двигался вперед. Месси был лучшим и очень важным. Таким он и будет оставаться для Барсы, но мы считаем, что бренд Барсы сегодня до сих пор процветает. В среднесрочной перспективе мы должны делать свою домашнюю работу и продолжать привлекать лучших", – цитирует Ревертера Marca.
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