"С апреля 2021 года клуб фактически не мог продолжать свою деятельность. Не было денег. Также было нарушение обязательств перед банками, Лигой, УЕФА и уставом, который ограничивал регистрацию игроков. Мы обнаружили отрицательный капитал. Если бы это была открытая компания с ограниченной ответственностью, то это стало бы причиной для роспуска. Мы обнаружили нулевые операционные денежные потоки, поэтому у нас возникли трудности с выплатой заработной платы. Долг и будущие обязательства составляли 1350 млн евро. Мы должны были сделать срочное рефинансирование.

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Мы обнаружили подозрительные признаки, которые заставили нас копать глубже. Впрочем, было достаточно трудно найти документацию. В последние годы, когда люди уходили из клуба, то через 90 дней все документы стирались. Кроме того, они использовали не клубные ноутбуки, а личные. Письма также направлялись на личные почты.

Причины сложной экономической ситуации: новые игроки (трое из пяти самых дорогих в истории) увеличили зарплатный фонд и амортизацию. Новые контракты и продление с увеличением зарплат. Новые концепции и вознаграждения, такие как бонусы за лояльность. И большие комиссии для посредников. Нормальная комиссия – это от 5% до 10%. Предыдущее руководство давало 33%. Мы же снизили фонд оплаты труда спортсменов на 155 млн в этот период. У нас есть планы продажи билетов и магазинов, но пока мы не можем реализовать их. Это все еще задерживается в рамках Covid. Мы сосредоточились на краткосрочной перспективе и том, что могли решить сейчас.

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Барса по своей природе устойчива. Она несколько раз была на грани исчезновения. Великие игроки уходили, но клуб всегда двигался вперед. Месси был лучшим и очень важным. Таким он и будет оставаться для Барсы, но мы считаем, что бренд Барсы сегодня до сих пор процветает. В среднесрочной перспективе мы должны делать свою домашнюю работу и продолжать привлекать лучших", – цитирует Ревертера Marca.

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