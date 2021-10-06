"З квітня 2021 року клуб фактично не міг продовжувати свою діяльність. Не було грошей. Також було порушення зобов'язань перед банками, Лігою, УЄФА та статутом, який обмежував реєстрацію гравців. Ми виявили негативний капітал. Якби це була відкрита компанія з обмеженою відповідальністю, то це стало б причиною для розпуску. Ми виявили нульові операційні грошові потоки, тому у нас виникли труднощі з виплатою заробітної плати. Борг і майбутні зобов'язання складали 1350 мільйонів євро. Ми повинні були зробити термінове рефінансування.

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Ми виявили підозрілі ознаки, які змусили нас копати глибше. Втім, було досить важко знайти документацію. В останні роки, коли люди йшли з клубу, то через 90 днів всі документи стирались. Крім того, вони використовували не клубні ноутбуки, а особисті. Листи також надсилались на особисті пошти.

Причини складної економічної ситуації: нові гравці (троє з п'яти найдорожчих в історії) збільшили зарплатний фонд і амортизацію. Нові контракти і продовження зі збільшенням зарплат. Нові концепції і винагороди, такі як бонуси за лояльність. І великі комісії для посередників. Нормальна комісія – це від 5% до 10%. Попереднє керівництво давало 33%. Ми ж знизили фонд оплати праці спортсменів на 155 мільйонів в цей період. У нас є плани продажу квитків і магазинів, але наразі ми не можемо реалізувати їх. Це все ще затримується в рамках Covid. Ми зосередилися на короткостроковій перспективі і тому, що могли вирішити зараз.

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Барса за своєю природою стійка. Вона кілька разів була на межі зникнення. Великі гравці йшли, але клуб завжди рухався вперед. Мессі був найкращим і дуже важливим. Таким він і буде залишатися для Барси, але ми вважаємо, що бренд Барси сьогодні досі процвітає. У середньостроковій перспективі ми повинні робити свою домашню роботу і продовжувати залучати найкращих", – цитує Ревертера Marca.

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