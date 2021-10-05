"Такое случается с любой командой, когда меняется поколение. Создать команду непросто. Барселона будет испытывать трудности не только в этом году, но и в следующем.

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На том уровне, на котором они играют, каталонцам необходимый опыт игроков. Сейчас из стартового состава Барселоны он есть только у Пике и Бускетса. Они привлекли много очень талантливых молодых игроков. Посмотрим. Следующий матч мы играем в Барселоне.

Для еврокубковой весны можно занять 3-е место в группе. Сложно сказать, Бенфика – очень хорошая команда, и у них великолепный состав. Эти команды вложили много денег. Бенфика вложила 150 миллионов. Стоимость игроков определяется талантом, всем этим, но также и частично трансферным рынком. Будет очень трудно, у самая Динамо сложная группа", – сказал Луческу в интервью Digi Sport.

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